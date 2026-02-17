Россиян предупредили о суровом наказании за «добрые дела»

Помощь друзьям и знакомым, переводы незнакомцам и даже подарки могут обернуться для россиян серьезными проблемами с законом. Об этом предупредил юрист Михаил Салкин в беседе с «Абзацем».

По словам эксперта, одна из самых распространенных ловушек — просьбы перевести деньги неизвестному лицу или предоставить реквизиты карты для зачисления средств с последующим переводом или снятием. В таких случаях человек рискует стать дропом, то есть соучастником дистанционного мошенничества.

Фиктивная регистрация по месту жительства, даже сделанная по дружбе, также может подпасть под уголовную статью, предупреждает юрист. Особое внимание Салкин обратил на подарки должностным лицам: если презент сопровождается просьбой «ускорить процесс» или «закрыть глаза», это уже квалифицируется как взятка.

Ранее Госдума приняла закон об уголовной ответственности для дропперов. Правительство внесло инициативу весной прошлого года, изменив ст. 187 УК РФ. Закон защищает граждан от людей, предоставляющих свои счета и кошельки мошенникам для перевода украденных денег. Наказание включает штрафы до 300 тыс. руб. и лишение свободы до трех лет за передачу доступа из корыстных побуждений, а также до 1 млн руб. и до шести лет тюрьмы, если доступ передает не владелец.