Появилось новое видео с Адамом Кадыровым на фоне слухов о ДТП

Глава Чечни Рамзан Кадыров выложил новое видео совещания с участием сына — Адама Кадырова — на фоне неподтвержденных слухов о ДТП, в которое тот якобы попал в середине января. Видео появилось в Telegram-канале Кадырова-старшего.

© Постоянное Представительство Чеченской Республики при Президенте РФ

На выложенных кадрах запечатлено совещание с участием правительства региона. Адам Кадыров присутствует на мероприятии — он одет в камуфляж и носит в помещении головной убор, берет. Адам Кадыров упоминается в подписи к видео — по словам главы Чечни, его сын «внес большой вклад в повышение налоговой дисциплины» в регионе.

О возможном ДТП сообщалось 17 января. Тогда же стало известно, что «летающий госпиталь» МЧС одним днем слетал в Грозный и вернулся в Москву. На это указывали данные портала по отслеживанию полетов Flightradar24. На фоне появления слухов об Адаме Кадырове краснодарский депутат Сергей Климов выкладывал картинку, на которой изображен разбитый «Гелендваген», из которого высыпались ордена и медали. Позже ему пришлось оправдываться.

Рамзан Кадыров называл сообщения о ДТП вбросами и показывал видео с «воскресшим» сыном.