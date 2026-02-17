Роструд разъяснил, когда сотрудника можно заставить работать за коллегу

Работодатель вправе возложить на сотрудника чужие обязанности, если это прописано в его трудовом договоре или должностной инструкции, либо с его письменного согласия и за дополнительную плату. Об этом сообщает РИА Новости, ознакомившись с документом Роструда.

При этом, как уточнили в ведомстве, если обязанность по выполнению чужой работы изначально прописана в трудовом договоре или в должностной инструкции, то такое совмещение можно не оплачивать. Однако если замещение не входит в обязанности работника, то поручить ему выполнять чужие обязанности можно лишь с его письменного согласия и за отдельную отплату, отметили в Роструде. При этом размер доплаты определяется по договоренности и с учетом содержания и объема дополнительной работы.

До этого опрос показал, что более трети (36%) опрошенных россиян готовы уйти с работы из-за выгорания и бессмысленных задач. Проблема токсичного поведения руководства также по-прежнему заметна: на нее косвенно указывают 55%. Среди других причин ухода — активный поиск вакансий с запросами «осмысленная работа» и «развитие», а также стресс из-за неразберихи в процессах и тотального контроля. В исследовании приняли участие более 6 тыс. россиян.