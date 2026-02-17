Названы главные ценности россиян

Главной нематериальной ценностью опрошенные россияне назвали семью и детей: этот вариант выбрали 69% респондентов. Отмечается, что на втором месте благополучная жизнь без неприятностей (55%), на третьем — любовь и отношения (45%).

Таковы результаты исследования «СберНПФ» и сервиса «Работа.ру», которые есть в распоряжении RT.

«Каждый третий (37%) ценит путешествия, 32% — карьеру, 26% — обучение. Ещё 25% не представляют жизни без творчества, 22% — без помощи другим», — подчёркивается в опросе.

Кроме того, как рассказала Ольга Изюмова, генеральный директор «СберНПФ», среди материальных ценностей 81% россиян во главу угла ставят недвижимость, 55% — пассивный доход, 51% — сбережения.

«При этом большинству (66%) респондентов нужно накопить 3 млн рублей, чтобы чувствовать себя комфортно», — объяснила эксперт.

В пятёрку материальных ценностей также вошли собственный автомобиль (30%), золото и ценные бумаги (17%), добавили специалисты.

Всего в опросе, который предполагал множественный выбор ответа, приняли участие 3,2 тыс. работающих россиян старше 18 лет из всех регионов страны.

