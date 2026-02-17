Школьников с сентября будут учить «служению»

С будущего учебного года школьники 10-11 классов включат в свой план изучение курса «Обучение через служение. Начальный уровень» в составе дисциплины «индивидуальный проект». Этот курс подразумевает работу над актуальными социальными проблемами для некоммерческих организаций, органов власти и социальных компаний. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на министра просвещения Сергея Кравцова.

«Современному школьнику важно не только знать, но и уметь применять на практике полученные на уроках знания. Программа „Обучение служением. Первые“ усилит именно эту составляющую», – отметил министр. Прежде такая программа реализовывалась лишь в рамках внеурочной работы.

Теперь она войдет в основную образовательную программу, а завершенные проекты позволят начислить до 25 волонтерских часов на платформе «Добро.рф». Собранные часы будут влиять на дополнительные баллы для ЕГЭ, а также предоставят льготы при подаче на гранты, стипендии и при поиске работы, передает РБК. Напоминаем, ранее россиянам рассказали, кто имеет право собирать средства на нужды школы.