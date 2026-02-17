Женщина пережила 24-минутную клиническую смерть и полностью изменилась

Жительница США пережила клиническую смерть после обширного инфаркта и полностью изменила отношение к жизни. Об этом пишет Daily Star.

Лорен Канадэй из штата Вирджиния оказалась в реанимации в феврале 2023 года. Американка почувствовала себя плохо дома и потеряла сознание. Муж сразу начал делать ей искусственное дыхание и вызвал скорую. Врачам удалось запустить ее сердце только через 24 минуты. Канадэй провела девять дней в реанимации, причем два из них находилась в коме.

Она рассказала, что околосмертный опыт не был похож на то, что обычно описывают в книгах и статьях. Женщина не видела тоннеля и яркого света, но испытанное за это время подарило ей новый взгляд на жизнь. «Я помню только чувство удивительного покоя. Это ощущение не покидало меня несколько недель, после того, как я очнулась», — описала Канадэй последствия 24-минутной остановки сердца.

Это чувство было настолько сильным, что полностью изменило жизнь американки. Она признается, что сейчас, сталкиваясь с жизненными трудностями, мысленно возвращается к этому ощущению и успокаивается. «Я теперь совершенно не боюсь смерти. Я не увидела там ничего конкретного, но теперь совершенно не беспокоюсь по этому поводу», — сказала женщина.

Канадэй утверждает, что никогда больше не чувствовала себя тем же человеком, которым была до инфаркта.

