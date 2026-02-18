18 февраля: какой праздник отмечают в России и мире

18 февраля, в России празднуют День транспортной полиции. А еще чтут память святой Агафьи Коровницы, покровительницы скота, особенно коров. Какие есть приметы и кто родился 18 февраля, а также что важное произошло в этот день — в материале «Ленты.ру».

© Lenta.ru

Праздники в России

День транспортной полиции

Официальное название праздника — День органов внутренних дел на транспорте. Его учредили приказом министра внутренних дел в 2018 году. До этого торжество носило неофициальный характер, его отмечали как День создания транспортной полиции.

История ведомства берет свое начало в момент создания в России сети железных дорог. Изначально порядок на железнодорожном транспорте охраняли жандармы, которые работали и в городе. Но с развитием сети дорог сил стало не хватать. Отдельно ведомство создали только в 1919 году, приказ был подписан как раз 18 февраля.

Сейчас сотрудники транспортной полиции обеспечивают порядок на воздушных, водных и железных дорогах страны.

День продовольственной и вещевой службы Вооруженных сил России

Праздник посвящен всем людям, которые обеспечивают российских военнослужащих едой и необходимым вещами. Не случайно он приходится на 18 февраля: именно в этот день в далеком 1700 году Петр I впервые учредил должность генерал-провианта, который отвечал за снабжение армии провизией. Кроме того, в каждом полку назначался ответственный за распределение пайка на местах.

С тех пор в российской армии существует служба, которая устанавливает нормы продовольствия и отвечает за соответствие этим нормам. Она же снабжает солдат одеждой и другими предметами первой необходимости.

Праздники в мире

День батарейки

Праздник посвящен научному изобретению, которое люди используют уже больше 200 лет — батарейкам. 18 февраля выбрано не случайно — в этот день в 1745 году родился итальянский ученый-физик Алессандро Вольта. В честь него назвали единицу измерения электрического тока. Также Вольта работал с гальваническим столбом, прототипом современных батареек. Его назвали вольтовым столбом.

Праздник неофициальный, но 18 февраля во всем мире проводят научные конференции, встречи и выставки, посвященные науке, особенно физике.

День Плутона

18 февраля 1930 года Плутон открыл астроном Клайд Томбо. Изначально космическое тело считали девятой классической планетой Солнечной системы, но затем переименовали в карликовую планету. Он обладает четырьмя спутниками, состоит из камня и льда и гораздо меньше других объектов нашей системы. Например, масса Плутона в шесть раз меньше массы Луны.

Какие еще праздники отмечают в мире 18 февраля

День дипломатических работников Туркменистана Праздник всех легкомысленных День пельменей

Церковный праздник

День памяти мученицы Агафии

Православные верующие 18 февраля чтут память мученицы Сицилии, происходила из богатого знатного рода. Когда власти прознали о том, что Агафия — христианка, ее привели в город Катану и долго мучили, чтобы девушка отказалась от своей веры. Но Агафия не предала убеждения.

Во время пыток женщины в Катане началось землетрясение. Испуганные жители попросили градоправителя прекратить издевательства, тогда Агафию отправили в темницу, где она скончалась.

Агафия считается покровительницей домашних животных, скота, а особенно коров. Поэтому в народе день памяти святой называется Агафья Коровница.

Праздник иконы Божией Матери «Взыскание погибших»

Праздник посвящен нескольким иконам Божией Матери, через которые Богородица давала милость свою просящим. К иконам обращаются те, кто умирает от болезни, не может выбраться из нищеты или пьянства, кто надеется на надежный и крепкий брак, а также родители больных детей.

Какие еще церковные праздники отмечают 18 февраля

День памяти святителя Феодосия Черниговского; День памяти мученицы Феодулии и мучеников Елладия, Макария и Евагрия; День Елецко-Черниговской иконы Божией Матери; День Дивногорско-Сицилийской иконы Божией Матери.

Приметы 18 февраля

Если на улице мороз, то лето будет жарким. Если светит солнце, то весной жди дожди. Если птицы стучат в окно, то придут плохие новости. Если начался сильный ветер, то на следующей неделе придет потепление. Если в этот день бить и обижать коров, то молока не будет.

Кто родился 18 февраля

Американский режиссер и сценарист Джон Хьюз родился 18 февраля 1950 года в Мичигане. После учебы работал копирайтером, писал шутки для комиков. Попробовал себя в роли сценариста, затем и режиссера. Начинал с кино для подростков.

После Хьюз переключился на семейные фильмы, которые как раз и принесли ему славу. В 1991 году вышел фильм «Один дома», снятый по сценарию Джона Хьюза. Позже он же работал над двумя продолжениям кинокартины. Все три части имели большой успех. Также Хьюз написал сценарии к таким фильмам, как «101 далматинец», «Младенец на прогулке» и «Бетховен».

Известный российский теннисист Евгений Кафельников родился 18 февраля 1974 года. Начал заниматься теннисом в пятилетнем возрасте. В 1991 году стал участвовать в профессиональных соревнованиях, тогда же начались первые победы.

Кафельников считается самым титулованным теннисистом России. Он был первой ракеткой мира в одиночном разряде в течение шести недель, а также четвертой ракеткой мира в парном разряде. Дважды побеждал в турнире Большого шлема, завоевал Кубок Дэвиса.

Кто еще родился 18 февраля

Андрей Кириленко (45 лет) — российский баскетболист; Джон Траволта (72 года) — американский актер; Аркадий Укупник (73 года) — российский певец и композитор; Игорь Додон (51 год) — бывший президент Молдавии.