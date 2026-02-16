Потепление в ряде регионов РФ сменится на зимние холода

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о том, что в Крыму и на Кубани вновь вернутся заморозки. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Шувалова, в конце недели потепление в этих регионах вновь сменится на зимние холода. При этом, теплая погода сохранится на Кавказе и в Воронеже, который «попал в теплый сектор».

«Сейчас 11-16 градусов тепла на Черноморском побережье Кавказа. У нас (в Москве — прим. ред.) снегопады, сильные морозы, а там, так сказать, мартовские температуры. Но там, скорее всего, в конце недели, в субботу, похолодает и снова ударят заморозки на Кубани и в Крыму», — рассказал он.

