Мошенники стали использовать снегопады для новой схемы обмана

Мошенники стали использовать новую схему обмана, при которой в соцсетях распространяется фейковая информация об оказании услуг по уборке и вывозу снега. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По словам Волк, аномальные снегопады создали большой спрос на спецтехнику — это стали использовать мошенники. Как объяснила представитель МВД, злоумышленники предоставляют поддельные договоры и сопроводительные документы, чтобы выдать себя за работников по уборке снега. После этого они согласовывают дату и время работ, но требуют предоплату.

«После получения предоплаты связь прекращается, аккаунты и телефоны блокируются. По такой несложной схеме граждане и предприниматели лишаются сотен тысяч рублей», — написала она.

Волк также добавила, что всех подобных работников необходимо проверять через официальные информационные ресурсы — Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) и Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).