Симоньян откровенно рассказала о своей борьбе с заболеванием

Главред RT Маргарита Симоньян, страдающая раком груди, откровенно рассказала в Telegram-канале о своей борьбе с заболеванием.

Напомним, что в настоящее время журналистка получает серьезное лечение, из-за которого осталась без волос.

Подписчики попросили Маргариту раскрыть подробности лечения, разъяснить, как оно проходит, насколько интенсивно.

«У меня же на фоне переживаний возникло ураганное течение, как врачи говорят. Поэтому и операция, и химия, и лучевая, и гормоны еще на годы. Если Бог даст эти годы», — пояснила Симоньян.

Пользователи оставили под ее публикацией сотни комментариев, свыше шести тысяч лайков. Пожелали Маргарите выдержать все, сосредоточиться на воспитании детей.