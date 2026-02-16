Спасшая детей воспитательница поблагодарила Симоньян за премию имени Кеосаяна

Людмила Платонова, воспитательница детского сада из Оренбуржья, поблагодарила главреда RT Маргариту Симоньян за премию имени Тиграна Кеосаяна. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, Симоньян учредила премию имени своего мужа Тиграна Кеосаяна после того, как узнала об истории воспитательниц Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые, рискуя жизнью, защитили детей от маньяка с ножом.

Размер премии составляет 1 млн рублей. Она предназначается для награждения «хороших и правильных людей».

«Маргарита, спасибо вам огромное, что оценили нас, как приятно это», — отметила Платонова.

Ранее главред RT сообщила, что выплатит семье погибшего в Анапе охранника премию имени Тиграна Кеосаяна.