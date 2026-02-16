Умерла народная артистка УССР Людмила Юрченко

Народная артистка Украинской ССР (УССР) Людмила Юрченко ушла из жизни в возрасте 83 лет. Об этом сообщила Национальная опера Украины имени Тараса Шевченко в своем аккаунте в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

© Ukrainian Opera Artists XX-th Century / YouTube

«Отошла в вечность выдающаяся оперная певица, педагог и народная артистка Людмила Владимировна Юрченко», — написали в публикации.

На сцене оперы она выступала в роли Насти в «Тарасе Бульбе», Кармен в одноименной опере Жоржа Бизе, а также исполняла партии в «Аиде», «Набукко». С 1969 по 2011 год она выступала на сцене Национальной оперы Украины.

Ранее стало известно, что заслуженная артистка РСФСР, ветеран сцены, актриса известных сериалов «Папины дочки» и «Интерны» Галина Федорова скончалась в возрасте 90 лет.