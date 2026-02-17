Госдума приняла закон об ответственности регионов за детский отдых

Документ утвердили во втором основном и третьем итоговом чтениях.

Проект закона повышает статус региональных межведомственных комиссий по вопросам организации отдыха и оздоровления детей. Руководство этими ведомствами закрепят за высшими должностными лицами регионов. Кроме того, в состав таких комиссий в обязательном порядке будут включать представителей местных органов исполнительной власти в сфере здравоохранения.

Документ внесла в Госдуму на рассмотрение группа депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным. Председатель нижней палаты парламента ранее отмечал, что принятие закона позволит повысить качество и безопасность детского отдыха.