Ладожское озеро полностью замерзло

Синоптики сообщили, что Ладожское озеро полностью покрылось льдом — оно является крупнейшим пресноводным водоемом в Европе. Об этом рассказал главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, на замерзание озера рассчитывали еще на прошлой неделе, но оно произошло только сейчас. При этом Колесов подчеркнул, что сегодня 100% поверхности водоема покрыто льдом.

«Продолжением морозной погоды в нашем регионе стало и замерзание Ладожского озера. На это и рассчитывали на прошлой неделе, а теперь можно констатировать, что ледяной покров на Ладоге составляет 100 % от площади озера. Смотрите сами, свежий снимок из космоса», — рассказал Колесов.

