Московский миллиардер восстановил историческое здание в центре Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и помощник президента России Николай Патрушев в понедельник, 16 февраля, открыли в бывшем здании Пробирной палаты и Пробирного училища новый многофункциональный спортивный комплекс с бассейном.

Здание восстановила компания, которая принадлежит московскому миллиардеру Году Нисанову.

— Задача была крайне сложной: от здания Пробирной палаты осталась одна стена, тяжелая ситуация с фундаментами, а рядом — жилые дома. Совместные усилия федеральных властей, городского правительства, ответственного бизнеса принесли результат, — подчеркнул глава города во время открытия комплекса.

Он подчеркнул, что строительство шло под строгим контролем Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга, поскольку здание обладает статусом объекта культурного наследия регионального значения.

Проект разрабатывали с учетом пожеланий педагогов и учеников лицея №211 имени Пьера де Кубертена на Гороховой улице. Всего работы заняли 18 месяцев, передает сайт администрации Санкт-Петербурга.

