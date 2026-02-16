Названа причина смерти звезды фильма «Кин-дза-дза» Людмилы Солоденко

Российская актриса Людмила Солоденко, известная по роли в фильме «Кин-дза-дза» и участвовавшая в шоу Андрея Малахова, скончалась от инсульта.

Об этом в понедельник, 16 февраля, рассказал ее сын, актер Андрей Лавров.

— Мама умерла 12 февраля от инсульта — четвертого. Последние три месяца она была прикована к постели, — заявил артист в беседе с Aif.ru.

В 2024 году Солоденко приняла участие в шоу Андрея Малахова на телеканале «Россия», в котором рассказала о проблемах со здоровьем и своем детстве. По словам актрисы, ее мать заболела туберкулезом, и после ее кончины девушку отправили в детский дом.

По словам Андрея Лаврова, его мать скончалась в возрасте 79 лет. Он отметил, что женщина была солисткой оркестра Эдди Рознера, где выступала под сценическим псевдонимом Лона Лонг, а также стала первой артисткой, которая в Советском Союзе вышла на сцену в мини-юбке. Помимо «Кин-дза-дза», Солоденко известна по ролям в фильмах «ТАСС уполномочен заявить...», «Восьмое чудо света», «Последний визит», «Цена сокровищ», «Курорт особого назначения» и других.