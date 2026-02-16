Назван способ обнаружить скрытую видеокамеру в номере отеля

Эксперт в сфере кибербезопасности Павел Мясоедов на фоне сообщений об установке скрытых видеокамер в китайских отелях в разговоре с Рамблером рассказал о способах обнаружения подобных устройств.

В Китае скрытые съемки российских туристов в отелях превратились в прибыльный бизнес, сообщил ранее Telegram-канал SHOT. Отмечалось, что местные извращенцы устанавливают в номерах миниатюрные камеры и продают в соцсетях интимные видео. Злоумышленники заранее заселяются в отели и монтируют камеры размером около полутора сантиметров в местах с видом на кровать. В объектив попадают разные пары, но особым спросом пользуются ролики с девушками славянской внешности.

Подобного рода контента достаточно в интернете, поэтому в данном случае не очень понятно, чем злоумышленники мотивируют свои действия. Но от всех идиотов просто так не защитишься, поэтому если человек хочет удостовериться, что в его номере нет скрытого записывающего устройства, то здесь можно порекомендовать два подручных инструмента. Во-первых, обнаружить скрытую камеру можно при помощи смартфона. Тут необходимо выключить свет в помещении, включить камеру на смартфоне в режиме невысокой чувствительности (или перевести ее в инфракрасный режим при наличии соответствующей функции), а затем перемещать ее вдоль стен и мебели. Если в номере есть скрытая камера, то вы увидите ее как белый объект - белую точку. Это связно с тем, что у скрытых ночных камер обычно включается дополнительная инфракрасная подсветка, а ее видно на другом считывающем устройстве. Кроме того, инфракрасную подсветку отлично видно через старые фото- и видеокамеры. Так что при наличии можно воспользоваться и такими гаджетами. Павел Мясоедов Директор и партнер компании «Интеллектуальный резерв», эксперт по кибербезопасности

Обычный радиоприемник также может помочь обнаружить скрытую видеокамеру, добавил эксперт.

«Если у человека есть радио (иногда приемник можно встретить прямо в гостиничном номере), то можно воспользоваться и им. При приближении к какому-либо электроприбору радио начнет издавать шумы. Поэтому здесь нужно пройтись по номеру с приемником в руках, приложить его ко всем укромным местам, проверить все поверхности и углы. Если вы наткнетесь на камеру, то радио начнет издавать помехи и шипение. Однако это работает не всегда. Если скрытая камера питается от очень маленького электрического заряда, то вряд ли она будут издавать достаточные помехи», - рассказал Мясоедов.

Вместе с тем эксперт напомнил о существовании специальных детекторов электромагнитного излучения, которые можно использовать для обнаружения скрытых камер в гостиницах.

«Они продаются на многих маркетплейсах. Но с подобными устройствами следует быть осторожным, так как использование некоторых из них ограничивается законодательством», - подчеркнул он.

Ранее IT-эксперт Владимир Зыков объяснил, может ли дипфейк-видео обмануть Face ID.