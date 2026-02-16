«Афиша Daily» отпраздновала юбилей в кругу друзей

Паблик-ток о любви в музыке, фан-дейтинг и ночной лайнап, объединивший журналистов и артистов за одним пультом

© Пресс-служба компании «Афиша»

В пятницу издание «Афиша Daily» собрала друзей, героев материалов и читателей, чтобы отметить первый серьезный юбилей – 10 лет со дня запуска сайта.

Вечеринка под названием «Любовь как вечный двигатель» прошла в клубе «.оригинал», где гости с порога погрузились в атмосферу: посетителей встречал бар «Афиши Daily», где редакторы издания собственноручно готовили фирменные коктейли вечера, а дресс-код «Верните мне мой 2016» настроил на ностальгический лад.

Мероприятие открыла главный редактор «Афиши Daily» Александра Садыкова-Левина: она поприветствовала гостей и поблагодарила за участие, а также пригласила на сцену генерального директора компании «Афиша» Евгения Сидорова. Он обратился к команде издания с напутствием, призвав коллег никогда не останавливаться в развитии, сохранять актуальность, искренность, «правильное бунтарство» и живой интерес к работе.

© Пресс-служба компании «Афиша»

Центральным событием вечера был паблик-ток «Любовь как вечный двигатель музыкальной индустрии». Николай Редькин, музыкальный журналист, и Леша Горбаш, музыкальный и шеф-редактор «Афиши Daily», вместе с приглашенными артистами Basic Boy и Rozalia обсудили, как чувства превращаются в творчество и что заставляет артистов годами искать «свое звучание». Исполнители также затронули тему переосмысления любимой музыки сквозь призму личного опыта – как треки, которые раньше казались просто фоном, после расставаний или новой любви обретают совершенно иной, глубокий смысл. Подняли вопрос об этичности вынесения личных подробностей в собственных песнях: где проходит грань между исповедью и вторжением в чужую жизнь и стоит ли спрашивать разрешения у бывших партнеров, прежде чем выпускать трек. В итоге участники сошлись во мнении, что главным критерием остается искренность чувств в текстах – именно она позволяет слушателю не просто услышать историю, а прожить ее вместе с артистом.

Зона фан-дейтинга стала местом силы для экстравертов: здесь можно было в формате быстрых разговоров пообщаться с редакцией и артистами. Гости находили общий язык по мемам, любимым барам и внезапным совпадениям в плейлистах, доказывая, что «Афиша Daily» действительно умеет сводить «своих» людей. А для тех, кто хотел заглянуть в будущее, работал таролог, который помогал гостям разобраться не только в любовных перспективах, но и в вопросах заботы о себе.

© Пресс-служба компании «Афиша»

Музыкальная программа растянулась на всю ночь. Лайнап по-настоящему отражал вкусы редакции: среди выступающих были СТОУНД, J.Rouh, GERA AMEN, Бикей Декада и пазнякса – рэпер из Беларуси был секретным гостем вечеринки.

Параллельно с выступлениями музыкантов редакция играла сеты вместе с московскими диджеями – главный редактор Александра Садыкова-Левина играла вместе с LËKAJORDANN, Марина Земка – с Basic Boy, Шура Богачева – с Highself и Бикеем Декадой, Леша Горбаш и Аля Александрова – с Колей Редькиным и Антоном Савенко, когда граница между сценой и залом уже окончательно стерлась.