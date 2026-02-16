На Алтае разгорелись страсти вокруг слогана "Барнаул – столица мира"

Сегодня пресс-служба администрации Барнаула сообщила о том, что городские власти помогут семье автора фразы "Барнаул - столица мира" в оспаривании патента на нее. Слоган этот недавно запатентовала фотограф Ольга А., что вызвало бурную реакцию местной общественности.

Фраза, быстро ставшая крылатой, родилась в конце восьмидесятых годов прошлого века. Придумал ее музыкант, преподаватель игры на гитаре и автор книги с одноименным названием Сергей Орехов, а его друг Сергей Лазорин, лидер местной рок-группы "The 9", стал озвучивать на разных фестивалях. Шутливая по своей сути фраза народу, что называется, зашла и пользовались ей повсеместно. И вот не очень известная барнаульской публике молодая женщина после неудачных попыток в Барнауле вышла на юридическую контору в Перми (!) и запатентовала слоган, объяснив это тем, что хочет исполнить детскую мечту - стать "королевой мира". Счастливая правообладательница, которая в данный момент находится за пределами России, сообщила, что не станет запрещать использовать фразу другим, но продавцам сувениров придется с ней считаться, поскольку сама она планирует в ближайшее время выпускать сувенирную продукцию.

Подавляющему большинству барнаульцев история с патентом очень не понравилась. В соцсетях предприимчивую даму назвали "банальным патентным троллем" и "странной барышней", называющей Барнаул "вечно спящим" и "грустненьким".

- Эта история в который уже раз высвечивает проблему авторского права, патентов на известные фразы и крылатые слова. Некоторые ушлые ребята регистрируют их сотнями. А потом - в один далеко не прекрасный день - вдруг выясняется, что все русские знаменитые выражения уже чья-то частная собственность. Лично для меня принципиальным моментом является то, что сама Ольга А. фразу "Барнаул - столица мира" не придумала. Она просто взяла то, что, по ее мнению, валялось бесхозным. Как говорится, ничего личного - просто бизнес. В этой связи смешно звучат ее слова о том, что она собирается продвигать Барнаул аж на международном уровне. Как? С помощью поборов с местного малого бизнеса? Лучше уж рекламировать родной город с помощью прекрасных фото, картин, стихов, книг, успехов в культуре и спорте. А тут - скорее, не продвижение, а "задвижение". У фразы "Барнаул - столица мира" есть два конкретных "отца" - известные в городе творческие личности Сергей Орехов (к сожалению, ушедший из жизни) и Сергей Лазорин. Ольга А., получается, просто присвоила себе их интеллектуальный труд. В свое время я много общался с Ореховым и Лазориным. Они в один голос говорили, что сознательно не хотят регистрировать фразу, и лучшая награда для них то, что она ушла в народ, - рассказал "РГ" известный барнаульский писатель и журналист Владимир Токмаков.

Профессиональные же юристы считают, что Ольга А. формально не сделала ничего противозаконного.

- По моему мнению, не стоит осуждать женщину за то, что она стала правообладательницей товарного знака с известной для барнаульцев фразой. Речь идет о рыночных механизмах защиты права на товарный знак, которые прямо предусмотрены законом. Ими пользуются тысячи граждан и юридических лиц. Ольга А. в правовом смысле она не нарушила чей-то охраняемый законом интерес. И это можно утверждать до тех пор, пока её право на товарный знак не будет оспорено в административном или в судебном порядке. По-человечески, мне понятно возникшее негодование по этому вопросу. В то же время надо понимать, что, во-первых, какие-либо негативные последствия могут возникнуть только при использовании фразы именно при осуществлении предпринимательской деятельности, а воспроизведение и использование крылатого выражения в общении, в быту и для личных, в том числе, творческих целей никто не запрещает. Во-вторых, если, действительно, имеется мощный общественный импульс, продиктованный несправедливостью того, что кто-то конкретный имеет право на заветную фигуру речи, то обратиться нужно в федеральные органы законодательной власти, которые, уполномочены изменять действующее законодательство, - прокомментировал ситуацию корреспонденту "РГ" Руслан Демаков, доцент кафедры частного права алтайского филиала РАНХиГС.

Именно это и намерены предпринять городские власти. На встрече с Евгенией Ореховой, дочерью автора крылатой фразы, представители мэрии во главе с замглавой администрации Оксаной Финк сообщили, что будут оспаривать патент на фразу на ближайшем заседании Палаты по патентным спорам с целью возврата ее в общее пользование.

- Мой отец хотел, чтобы после его смерти фраза "Барнаул - столица мира" без ограничений принадлежала нашему городу и всем ее жителям, - отметила в своем посте в ВК Евгения Орехова.

- Принимая во внимание значение фразы для барнаульцев и ее историю, не исключено, что свидетельство на товарный знак и запись в Государственном реестре товарных знаков будут аннулированы, - предполагает Григорий Дворянкин, московский юрист в сфере частного права.

Кстати

Впервые фраза "Барнаул - столица мира" появилась в дневниках Елены Рерих, посещавшей город во время экспедиции в Гималаи вместе с мужем Николаем Константиновичем в двадцатые годы ХХ века. "Находясь в Барнауле, мы испытываем совершенно необычные ощущения этого города. Нам кажется, что это грядущая столица мира", - написала Елена Ивановна. Тогда эта мысль широкой известности не получила.