В России оценили риски распространения оспы обезьян

Опасности распространения оспы обезьян после выявления новых случаев в Ленинградской области нет. Риски оценил академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с ТАСС.

Он подчеркнул, что заразившихся инфекцией россиян уже изолировали.

«Это говорит об эффективности работы моих коллег», — заключил Онищенко.

Ранее сообщалось, о выявлении двух заболевших оспой обезьян в Санкт-Петербурге. Их в состоянии средней тяжести поместили в городскую больницу.

До этого оспу обезьян диагностировали трем жителям Подмосковья. Тогда Онищенко заявил, о риске распространения инфекции среди жителей региона.