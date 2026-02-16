КНБ проверяет Сабурова из-за передачи мотоциклов бойцам российского «Вагнера»

Комитет национальной безопасности Казахстана организовал проверку по факту ситуации с комиком Нурланом Сабуровым, который передал 10 мотоциклов бойцам ЧВК «Вагнер», воюющим против Украины. Соответствующую информацию в понедельник, 16 января, подтвердили в самом ведомстве.

Журналисты отправили запрос в КНБ, на который получили ответ — по делу Сабурова и мотоциклов проводятся проверочные мероприятия. Однако в ведомстве не уточнили сроки и возможные итоги проверки, передает издание «Курсив».

На данный момент комик находится в Алматы. На родине Сабурову может грозить до 12 лет лишения свободы. 8 февраля артист впервые вышел на связь после инцидента. Он выразил благодарность стране, в которой смог состояться как артист и обрел широкую многонациональную аудиторию.

Знаменитому комику из Казахстана закрыли въезд в Россию 30 января 2026 года. Такое решение было связано с критикой СВО, нарушением миграционного и налогового законодательства. Чем известен Сабуров — в отдельном материале «Вечерней Москвы».