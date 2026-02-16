Симоньян раскрыла сложности в лечении ее формы рака

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, что ей назначили сразу операцию, химиотерапию, лучевую и длительное гормональное лечение. По словам журналистки, такое решение приняли врачи из ‑за тяжелого течения болезни и размеров опухоли.

«Что-то одно только у тех, у кого совсем маленькая опухоль. У меня же на фоне переживаний произошло ураганное течение, как говорят врачи. Поэтому и операция, и химия, и лучевая, и гормоны еще на годы. Если Бог даст эти годы», — написала Симоньян в своем telegram-канале.

О своем онкологическом заболевании Симоньян впервые сообщила в сентябре 2025 года, позже уточнив, что у нее диагностирован рак молочной железы. После начала химиотерапии главный редактор RT публиковала в своих соцсетях фото последствий лечения, в том числе выпавших ресниц, и призывала подписчиков не бояться болезни. Она призналась, что диагноз ей поставили вскоре после того, как ее супруг Тигран Кеосаян впал в кому.