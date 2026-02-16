Китайцы тайком записывают секс-видео с россиянами в отелях

В Китае скрытые съемки российских туристов в отелях превратились в прибыльный бизнес. Местные извращенцы устанавливают в номерах миниатюрные камеры и продают в соцсетях интимные видео, сообщает Telegram-канал SHOT.

Злоумышленники заранее заселяются в отели и монтируют камеры размером около полутора сантиметров в местах с видом на кровать. В объектив попадают разные пары, но особым спросом пользуются ролики с девушками славянской внешности. На такие видео ставят пометку russians — это гарантирует повышенный интерес аудитории.

Отмечается, что китайские мужчины часто восхищаются красотой россиянок на улицах и просят совместные фото. А в даркнете действуют целые платформы для вуайеристов: цена ежемесячной подписки составляет от 650 до 1100 в рублях, годовой абонемент обходится примерно в три тысячи.

Правоохранители пока не комментируют ситуацию. Туристам рекомендуют тщательно осматривать номера и обращать внимание на подозрительные предметы в зоне кровати и ванной.