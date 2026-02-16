Онищенко объяснил появление оспы обезьян в России

Случаи заражения оспой обезьян у россиян, вернувшихся из-за рубежа, связаны с сезонным фактором — недостатком естественного ультрафиолетового излучения, которое выступает природным дезинфектантом. Об этом сообщил академик РАН Геннадий Онищенко.

«Для этого периода (завозы оспы обезьян) более характерны, поскольку воздушно-капельный механизм передачи, вот такой вот период, когда люди в стесненных условиях, когда нету ультрафиолета, который сам по себе является дезинфектантом», — пояснил Онищенко РИА Новости.

Он также уточнил, что оспой обезьян можно заразиться преимущественно в местах ее естественной дислокации — в западной части Африканского континента. Однако вирус присутствует и в экваториальной части Африки, а также в южных регионах континента. Несмотря на продолжающиеся мутации, по словам Онищенко, вирус пока не достиг той стадии, когда возможна легкая передача от человека к человеку воздушно-капельным путем.

В России зарегистрировано несколько случаев заболевания оспой обезьян. В Санкт-Петербурге выявлено два лабораторно подтвержденных случая у граждан, вернувшихся из Таиланда. Пациенты были немедленно госпитализированы в инфекционный стационар. Их состояние оценивается как удовлетворительное, угрозы для жизни нет. Ранее, в начале февраля, в Домодедовскую больницу Московской области поступили три пациента с диагнозом «оспа обезьян». На данный момент один из них уже выписан после лечения.

Оспа обезьян (Monkeypox) — это вирусное заболевание, относящееся к семейству поксвирусов, к которому также принадлежит вирус натуральной оспы. Впервые вирус был обнаружен у обезьян в 1958 году, а первый случай заболевания человека зарегистрирован в 1970 году в Демократической Республике Конго. Заболевание характеризуется лихорадкой, сыпью и увеличением лимфатических узлов. Сыпь обычно начинается на лице, а затем распространяется на другие части тела, включая ладони и подошвы. Со временем высыпания превращаются в заполненные жидкостью пузырьки, которые затем образуют корочки.