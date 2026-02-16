Церковный праздник сегодня: кто чтится, традиции и запреты 16 февраля

Православная церковь чтит сегодня память праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы, которые встретили в Иерусалимском храме младенца Иисуса Христа. А в народе этот день называли «починки». Что можно делать сегодня, а что нельзя, разбирался «Рамблер».

Симеон Богоприимец был одним из переводчиков Библии с иврита на греческий язык для Александрийской библиотеки, которую пожелал пополнить египетский царь Птоломей II Филадельф.

Симеон переводил книгу пророка Исаии и решил, что в тексте неточность. В моменте, где описывалось рождение ребенка, он хотел заменить слово «дева» на «жена».

«В этот момент ему явился Ангел и удержал его руку, говоря: «Имей веру написанным словам, ты сам убедишься, что они исполнятся, ибо не вкусишь смерти, доколе не увидишь Христа Господа, который родится от чистой и пренепорочной девы»», - говорится в рассказе о жизни праведника, опубликованном на сайте «Азбука веры».

В итоге так и случилось, в храме в Иерусалиме он увидел младенца Иисуса. К тому моменту праведник прожил 360 лет. Также в храме встретила Иисуса и прислужница Анна. Их почитают как образ верности Богу, терпеливого ожидания и молитвенного подвига в старости.

Также в этот день вспоминают равноапостольного Николая, архиепископа Японского. Он проповедовал в Японии, переводил на японский язык православные молитвы и Священное писание, а также основал в стране общины.

С16 февраля были связаны и несколько народных праздников и примет. В этот день принято начинать готовиться к весенним сельхозработам и «чинить» хозяйственный инвентарь: упряжь, сельскохозяйственные орудия, а также латать одежду и обувь. Считалось, что в «починки» наложенные латки держатся дольше, а вот пренебрежение к хозяйству может обернуться поломками в самый неподходящий момент.

В этот день нельзя было бездельничать, так как тогда весь год будешь «жить в развале». Но не стоило начинать какие-то новые большие дела, например, строительство дома. Считалось, что этот день посвящен починке старого, а не старту нового.

Также по 16 февраля предсказывали погоду весной. Если начиналась оттепель, а снег становился рыхлым, то ждали раннего тепла и стремительного снеготаяния, а крепкий мороз и сухой снег обещали затяжные холода, отмечает портал «Клерк».

В этом году именно с 16 февраля начинается Масленичная неделя. Понедельник называют «Встречей». В этот день пекут первые блины, а также из соломы и старых вещей мастерят чучело, которое сожгут в воскресенье, напоминает «Московский комсомолец».