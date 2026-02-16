Умерла актриса Маргарита Жигунова, мать Андриса и Ильзе Лиепы

Актриса Маргарита Жигунова умерла на 89-м году жизни. Об этом сообщает портал "Кинотеатр.ру".

В карточке актрисы на портале говорится, что она скончалась 11 февраля в Москве.

Жигунова родилась 20 февраля 1937 года в Калининской (Тверской) области. Окончила Школу-студию МХАТ, была актрисой Московского драматического театра имени Пушкина. Снималась в фильмах и сериалах.

Маргарита Жигунова была женой известного советского танцовщика Мариса Лиепы. У пары родились двое детей - Андрис и Ильзе Лиепа, которые также стали артистами балета.