В Домодедове выписали первого выздоровевшего от оспы обезьян

Первого пациента с диагнозом «оспа обезьян» выписали из Домодедовской больницы. Мужчину госпитализировали в начале февраля. Сейчас в инфекционном отделении клиники остаются еще двое с таким диагнозом, сообщила пресс-служба медицинского учреждения.

Состояние больных оценивается как удовлетворительное. Домой они отправятся после полного выздоровления и завершения карантина. За ходом лечения следят специалисты Роспотребнадзора, пишет 360.ru.

Накануне стало известно, что число пациентов, поступивших в Домодедовскую больницу с обезьяньей оспой выросло до трех.

Эксперты устанавливают круг лиц, контактировавших с зараженными. Напомним, человек может заболеть оспой обезьян при контакте с зараженными людьми или животными. Инкубационный период болезни составляет от шести до 21 дня.