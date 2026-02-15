Стало известно о задержке срока конца ремонта пострадавшего от ВСУ дома почти на полгода

В Воронеже жильцы дома, пострадавшего от ВСУ, уже два месяца не могут вернуться домой, потому что чиновники сдвигают обещанные сроки восстановления здания почти на полгода. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По данным канала, дом пострадал 10 декабря от осколков сбитой в небе над городом скоростной воздушной цели. В результате в здании пострадала крыша, перекрытия между этажами, лифт и вентиляционная шахта, а также лестничные пролеты — целый подъезд был признан аварийным, всем проживающим в нем пришлось съехать. В декабре мэр Воронежа пообещал, что на восстановление здания уйдет месяц, а жильцам аварийного подъезда будет предоставлено временное жилье. По словам пострадавших, квартиры достались не всем, а ремонт их дома затянулся. Сейчас окончание работ перенесено на май.

В итоге в январе талая вода залила стены подъезда и лестничную клетку до первого этажа. Отмечается, что многие из тех, кто не может вернуться в свои квартиры, одновременно со всеми событиями платят ипотеку и за свой счет снимают квартиры.

