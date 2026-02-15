В городе РФ зафиксировали два случая оспы обезьян

В Санкт-Петербурге два человека заболели оспой обезьян. Медики госпитализировали их в одну из городских клиник. Об этом пишет РЕН ТВ.

По данным телеканала, врачи оценивают состояние пациентов как средней тяжести.

Журналисты напомнили, что заболевание, известное как оспа обезьян, распространяется при непосредственном физическом контакте с инфицированным человеком или животным.

Основную опасность представляют возможные осложнения, такие как кожные инфекции, пневмония и сепсис.

По данным ВОЗ, с января 2022 года по конец ноября 2024 года во всем мире зафиксировано 117 663 случая заражения оспой обезьян.

ВОЗ сообщила, что вирус оспы обезьян эволюционирует

Специалисты заметили, что самой сложной ситуация с оспой обезьян остается в Африке — крупные вспышки заражений были зафиксированы в Демократической Республике Конго, Бурунди и Уганде.

Ранее сообщалось, что оспа обезьян подтвердилась у жителя Московской области. Мужчину поместили в отдельную палату в Домодедовской больнице.