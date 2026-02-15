Стало известно, как прошло возвращения Михаила Ефремова на сцену

В театре «Мастерская «12» Никиты Михалкова» 13 и 14 февраля состоялся закрытый показ спектакля «Без свидетелей». В прогоне были задействованы актеры Михаил Ефремов и Анна Михалкова, пишет «Комсомольская правда».

Режиссер спектакля Никита Михалков уточнил, что спектакль фактически представляет собой прогон-репетицию, по его ходу придется делать поправки.

«Это прогон-репетиция, по ходу спектакля придется делать поправки. Не из-за неуважения к вам, это необходимость. Это первый показ на зрителях», — предупредил Михалков.

По данным газеты, сюжет спектакля взят из фильма «Без свидетелей», в котором снимались Михаил Ульянов и Ирина Купченко.

«Это замечательная трогательная история, знакомая очень многим, сегодня гениально сыгранная двумя замечательными артистами. Режиссер Никита Михалков сделал серьезную человеческую драму», — заметил после спектакля сценарист и продюсер Сергей Газаров.

Народный артист Сергей Шакуров отметил, что Ефремов и Михалкова играли «на одном дыхании», спектакль получился сценически интересным.

«Мишу с нетерпением ждали. И он справился с ролью. Хотя работа была не из легких. Ему пришлось попотеть. Зная требовательность режиссера Никиты Михалкова, Ефремову было непросто», — подчеркнул Шакуров.

По данным газеты, зрители в основном положительно прокомментировали спектакль в соцсетях, им понравилась игра актеров.

Михалков раскритиковал актерскую игру Ефремова

Большая часть негативных отзывов, заметили журналисты, была вызвана стоимостью билетов — спекулянты скупили значительную их часть и продавали по цене от 4 тыс. рублей до 60 тыс. рублей (за места в партере).