Композитор Рыбников отсудил три миллиона за песню «Бу-ра-ти-но»

Алексей Рыбников оформил авторские права на известную песню из телефильма «Приключения Буратино». Ранее ООО «Центр развития культуры» организовала в ТРК «Меридиан» новогодние праздник для детей. На своем сайте компания разместила

рекламную афишу с этим треком, и это увидели представители Рыбникова

Композитор рассказал, что раньше песню использовали свободно. Теперь же она защищена оформленными официально авторскими правами, за этим следят юристы лейбла «Первое музыкальное издательство»,информирует Телеграм-канал Mash.

ООО «Центр развития культуры» по суду обязали выплатить автору 2,2 миллиона рублей, организаторов мероприятия — 850 тысяч рублей.

В прошлом году Российское авторское общество впервые с марта 2019 года обновило ставки отчислений с бизнеса за использование фоновой музыки в общественных местах. В РАО отметили, что пересмотр положения о ставках произошёл в связи с «естественной трансформацией рынка».