Погибшего на СВО звезду «Универа» наградят

Российского актера театра и кино Николая Ткаченко, погибшего в зоне специальной военной операции (СВО), удостоят государственных наград. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его мать Инну Ткаченко.

«Звонила в часть по поводу наград. Они подтвердили, что награды будут», — рассказала Ткаченко журналистам. Мать актера, наиболее известного по ролям в сериалах «Универ» и «СашаТаня», заявила, что поиски тела актера все еще продолжаются. В компетентных органах ей сообщили, что новой информации не поступало.

Также Инна Ткаченко опровергла сообщения СМИ о том, что Ткаченко уже наградили посмертно орденом Мужества и медалью Жукова.

«Нет, это звонили мошенники, а их сейчас много, звонят каждый день по несколько раз», — отметила собеседница агентства.

Ткаченко подчеркнула, что именно поэтому связалась с частью, где служил ее сын, и узнала о будущих наградах. «Мне сказали, что награды будут, но не сказали, какие и в каком количестве», — заключила она.

О смерти 36-летнего актера Николая Ткаченко СМИ сообщили 2 февраля. Стало известно, что Ткаченко погиб в январе. Он отправился служить добровольцем после начала СВО.