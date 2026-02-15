«Небо не отвечает»: патриарх Кирилл объяснил, о чем бесполезно молиться

В вопросах веры есть темы, о которых можно и нужно просить, и есть те, которые лучше оставить за порогом храма. Об этом напомнил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, обращаясь к прихожанам в день Сретения.

«Не надо молиться о чем-то таком, что просто неправильно исполнить: увеличь зарплату, помоги стать начальником, помоги купить дом, машину, съездить в отпуск – не получится, на такие просьбы небо не отвечает», – объяснил патриарх Кирилл во время проповеди на Сретение в храме Христа Спасителя.

По словам предстоятеля Русской православной церкви, существуют сферы, в которых обращение к Богу не только уместно, но и необходимо. Духовная жизнь, вопросы веры и отношения с ближними являются той областью, где Господь слышит молящегося. Предстоятель РПЦ призвал паству не сомневаться в действенности молитвы, если она касается истинных ценностей. Как пояснил патриарх, просить Пресвятую Богородицу можно и нужно о том, что действительно важно для человека: о жизни, вере, а также о благополучии близких.

В своем обращении духовный лидер подчеркнул разницу между мирскими благами и духовными потребностями. Он отметил, что молитва – это не инструмент для достижения карьерных высот или решения бытовых проблем, а способ общения с Богом по вопросам спасения души. Патриарх привел в пример правильные прошения, касающиеся самых глубоких человеческих переживаний. Он уточнил, что молитвы о детях, родителях и отношениях с родными всегда будут услышаны. Такие просьбы, по мнению священнослужителя, принципиально отличаются от попыток использовать веру для обогащения.

Напомним, что 15 февраля 2026 года Русская православная церковь отмечает Сретение Господне. Это один из самых древних христианских праздников. В народе говорили, что в этот день весна с зимой встретились.