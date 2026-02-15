Главный редактор RT Маргарита Симоньян вручила первую премию имени Тиграна Кеосаяна.

Об этом она сообщила в Telegram.

По её словам, она досталась воспитательницам из Бугуруслана, которые защитили детей от маньяка с ножом.

«Лия Галеева и Людмила Платонова получили от нас по миллиону рублей», — написала она.

5 февраля мужчина с ножом ворвался в детский сад в Оренбургской области. Избежать трагедии удалось благодаря смелым действиям воспитательниц — Лии Галеевой и Людмилы Платоновой.