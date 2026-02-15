$77.1991.56

Симоньян направила премию имени Тиграна Кеосаяна воспитательницам из Бугуруслана

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в воскресенье, 15 февраля, сообщила, что направила первую премию имени режиссера Тиграна Кеосаяна воспитательницам из Оренбургской области, которые защитили детей от злоумышленника. Журналистка уточнила, что женщины получили по миллиону рублей.

— Первая премия имени Тиграна ушла воспитательницам из Бугуруслана, которые защитили детей от маньяка с ножом. Лия Галеева и Людмила Платонова получили от нас по миллиону рублей, — написала она в своем Telegram-канале.

Маргарита Симоньян учредила премию имени своего мужа 7 февраля, после того как узнала истории двух педагогов, защитивших детский сад в Оренбургской области от нападения.

Она подчеркнула, что будет присуждать и выдавать премию «просто хорошим, правильным людям» без какого-либо жюри. По словам журналистки, выплата в размере миллиона рублей будет выдаваться по мере появления «таких историй и таких людей» по меньшей мере 10 раз в год.

Ранее Симоньян сообщила, что семья охранника, который ценой своей жизни спас студентов техникума в Анапе от подростка, устроившего там стрельбу, получит премию имени Кеосаяна.