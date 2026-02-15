Актера из «Триггера» наградили после гибели на СВО

Российского актера Николая Ткаченко, который погиб в зоне специальной военной операции (СВО), посмертно наградили орденом Мужества и медалью Жукова. Об этом в воскресенье, 15 февраля, сообщила его мать Инна.

© Вечерняя Москва

— Начальник войсковой части сообщил, что Николай Сергеевич Ткаченко после смерти награжден орденом Мужества и медалью Жукова, — сказала она.

По словам женщины, еще неизвестно, когда будет эвакуация тел, поскольку сейчас там идут тяжелые бои.

— Я уже отправила ДНК для опознания. Помогли в Фонде «Защитники Отечества» составить розыскную карту, — отметила мать артиста.

Инна добавила, что Ткаченко погиб еще 6 декабря, передает 360.ru.

О смерти актера в зоне специальной военной операции рассказал 2 февраля актер Рамиз Алиев. Подробностей произошедшего он не привел. Николай Ткаченко родился 1 сентября 1989 года в подмосковном Пушкине. Он снялся примерно в 20 картинах и сериалах, среди которых «Триада», «Триггер», «Тест на беременность», «Галя, у нас отмена!».

Актер Николай Ткаченко перед гибелью на СВО собирался в отпуск

Знакомая артиста Дарья Софийская рассказала, что перед гибелью он говорил о планах поехать в отпуск. По ее словам, она дружила с актером около 15 лет. О его отправке в зону СВО девушка не знала: Ткаченко об этом сообщил, только когда уже прибыл на фронт.