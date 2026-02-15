Актер и режиссер Никита Михалков подверг критике игру коллеги Михаила Ефремова во время репетиции.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Миша, давай по-другому!» — сделал замечание режиссер.

Михаил Ефремов сыграет главную роль в психологической драме «Без свидетелей» в театре «Мастерская «12» Никиты Михалкова». Спектакль поставили Никита Михалков и Александр Адабашьян.

«Без свидетелей» станет первым спектаклем Ефремова после выхода по УДО. Артист репетирует по четыре часа в день. Как отмечает Mash, во время работы у актера появляется отдышка, слабость и боли в суставах.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года лишения свободы, наказание он отбывал в колонии в Белгородской области.

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об УДО. На свободе ему нужно раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Управлять автомобилем он сможет только через три года.

4 сентября Ефремов официально присоединился к труппе театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова».