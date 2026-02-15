В центре Петербурга зафиксирован морозный рекорд этой зимы

В центре Северной столицы зафиксирован температурный рекорд этой зимы.

Как сообщил главный синоптик города Александр Колесов, в ночь на воскресенье, 15 февраля, температура воздуха здесь опустилась до отметки 23,5 градуса Цельсия.

"Спасибо всем, кто закрыл сегодня ночью форточку и позволил состоятся рекорду температуры в центре города, - написал Колесов в своем Telegram-канале. - В феврале такая температура была только в 2021 году, тогда в середине месяца, 18 февраля, мороз достигал -24,5 градуса в центре города".

На остальной территории города еще холоднее - до минус 27, предупреждает синоптик, и предлагает не выходить на улицу как минимум до обеда. Далее, по его прогнозам, "солнце нагреет город, и температура воздуха повысится до -12…-13 градусов.