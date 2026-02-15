Названо место, где зафиксирована самая низкая температура на Земле

Российская антарктическая станция «Восток» зафиксировала самую низкую температуру воздуха на планете за прошедшие сутки.

Как сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ, столбик термометра опустился здесь до минус 55,8 градуса Цельсия, что стало абсолютным минимумом среди всех метеостанций мира. Таким образом, легендарная станция, известная своими экстремальными холодами, вновь подтвердила свой статус одного из самых холодных мест на Земле.

Примечательно, что и другие позиции в мировом рейтинге самых холодных мест за сутки также заняли российские населенные пункты. Второе место досталось чукотскому селу Илирней, где морозы достигли минус 52 градусов.

Замыкает тройку лидеров якутский Оймякон, известный как полюс холода Северного полушария: там температура понизилась до минус 48,9 градуса.

Контрастируют с этими данными показатели самых жарких точек планеты. Абсолютным максимумом за сутки отметился аэропорт Каира, где воздух прогрелся до плюс 42 градусов. Такую же температуру зафиксировали и в городе Бейра в Мозамбике. Третье место по жаре досталось столице Нигера — Ниамею, где в аэропорту температура достигла 40,7 градуса тепла.