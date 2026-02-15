Стало известно, сколько мигрантов не сдали экзамен по русскому языку с первой попытки

Более трети мигрантов не сдали экзамен по русскому языку с первой попытки в конце 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

«Экзамен на уровень, соответствующий получению разрешения на работу или патента, сдавали 201 675 человек. Из них сдали экзамен 87,9%. При этом с первой попытки экзамен не сдали 35,5%», — передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

Экзамен проводится по трем уровням: для получения разрешения на работу, разрешения на временное проживание и вида на жительство. Каждый уровень включает тестирование по русскому языку, а также проверку знаний истории России и законодательства.

На уровень, необходимый для получения разрешения на временное проживание, экзамен сдавали 1 223 человека — его успешно прошли 70,6%, при этом 39,5% не сдали с первого раза. Для получения вида на жительство тестирование прошли 11 723 человека: 82,3% сдали экзамен, 29,6% — не с первой попытки.

Экзамен можно пройти в 203 пунктах по всей России, а также в Таджикистане и Узбекистане. В их числе — 88 российских вузов, из которых 82 находятся в ведении Минобрнауки.