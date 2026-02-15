В Госдуме озвучили продолжительность отдыха россиян в 2026 году

Совокупное количество нерабочих и праздничных дней в 2026 году достигнет 118, что соответствует примерно четырём месяцам досуга, рассказал РИА Новости председатель комитета Государственной думы по вопросам труда, социальной политики и ветеранских дел Ярослав Нилов.

Нилов сообщил, что согласно производственному календарю в 2026 году будет 247 трудовых дней и 118 выходных, подчеркнув, что подобное соотношение представляется оптимальным и содействует восполнению энергии граждан, что в конечном итоге благотворно отражается на показателях производительности труда.

Депутат добавил, что в указанную цифру входят как регулярные выходные дни, так и продолжительные праздничные каникулы в январе, мае и июне.

По его словам, тщательно продуманная система организации рабочего времени в течение календарного года позволяет успешно совмещать профессиональные обязанности и полноценный отдых, что отвечает задачам государственной социальной политики.