Онищенко высказался об угрозе пандемического подъема гриппа в России

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что в текущем году в России уже не случится пандемического подъема заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Своим прогнозом эпидемиолог поделился с РИА Новости.

«В этом году я могу с уверенностью сказать, что не будет уже пандемического подъема», - приводит информагентство слова специалиста.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что заболеваемость респираторными вирусными инфекциями в стране за неделю выросла на 11,6%, а количество выявленных случаев COVID-19 увеличилось на 10,9%. В то же время число заболевших гриппом, напротив, продемонстрировало тенденцию к снижению.