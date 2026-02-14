Мошенники начали использовать «цветочную схему» в России

Мошенники активно внедряют новую схему в России. Они представляются доставщиками цветов, якобы отправленных знакомыми или родственниками, и вымогают у граждан коды от Госуслуг. Об этом предупреждает управление МВД России по Петербургу и Ленинградской области, передает ТАСС.

В полиции рассказали, что аферисты звонят россиянам и сообщают, что готовы доставить им цветы от родственников или знакомых. При этом преступники оперируют точными именами и фамилиями, а также адресами проживания.

С помощью «цветочной» уловки мошенники могут требовать коды из СМС, данные для входа на портал «Госуслуги», информацию о банковских картах и т.д. Затем персональные данные используются для похищения средств или использования в новых мошеннических схемах.

В МВД посоветовали не передавать коды другим лицам и не доверять внезапно появляющимся «курьерам» и «доставщикам».

Ранее в МВД предупредило о появлении схемы с фейковым «взломом» аккаунта «Госуслуг».