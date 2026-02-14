Скабеева пошутила о поговорившем с украинским псом генсеке НАТО

Журналистка и телеведущая Ольга Скабеева пошутила о генеральном секретаре НАТО Марке Рютте, вспомнившем о разговоре с украинским псом Патроном во время визита на Украину.

Высказывание политика она прокомментировала в своем Telegram-канале.

«Во время своей поездки в Киев генсек НАТО открыл в себе дар понимать животных», — поиронизировала ведущая.

Ранее Рютте рассказал, что, приехав на Украину, пообщался с псом Патроном. Генсек НАТО приписал животному реплику «мы никогда не сдадимся» и назвал его ответственным псом, который «в некотором смысле является героем своей страны».

Глава Североатлантического альянса прибыл в Киев 3 февраля. В ходе визита Рютте, в частности, заявил, что войска НАТО появятся на Украине сразу после того, как Киев заключит мирное соглашение с Москвой.