В Анапе простились с погибшим во время стрельбы в техникуме охранником

Сегодня днем сотни людей простились с погибшим при стрельбе в Анапском индустриальном техникуме охранником Николаем Замараевым. Траурная церемония, растянувшаяся на несколько километров, прошла у часовни на городском кладбище, сообщает ТАСС.

© Российская Газета

Прощание и отпевание началось в 13:00 по московскому времени, однако очередь с желающими проводить Николая в последний путь выстроилась задолго до этого часа. На площади перед часовенкой собрались не только горожане, но и жители других городов страны - к примеру, из Екатеринбурга и Сургута. Случайно оказавшиеся в эти дни на курорте, но, узнав о случившемся, они не остались в стороне.

В церемонии приняли участие родные и близкие погибшего, в том числе его жена и мать. У места захоронениz выступили его коллеги из охранного предприятия, руководство и педагоги техникума. Все отметили, что считают Замараева настоящим героем - ценой собственной жизни он сдержал наступление вооруженного парня и тем самым предотвратил гибель многих людей.

Как ранее писала "РГ", побывав на месте ЧП, именно правильные решения и четкие действия Николая в первые минуты нападения молодого человека днем 11 февраля 2026 года помогли избежать жертв среди студентов и преподавателей. Сразу после раздавшихся выстрелов он быстро сориентировался, и будучи раненым все-таки успел нажать на тревожную кнопку, закрыть на ключ вторую стеклянную дверь и вызвать сотрудников Росгвардии. Сработала сирена, и все студенты забаррикадировались в аудиториях.

В результате нападения были также ранены библиотекарь и студент: пуля задела его по касательной за пунктом охраны, в холле.

17-летнего фигуранта (студента второго курса) практически сразу задержали. На первом же допросе он заявил, что действовал будто под гипнозом, не отдавая отчета своим поступкам. Охотничье ружье, из которого были сделаны выстрелы, он якобы стащил у своего деда. У подростка, как выясняется, практически не было друзей. Известно, что в последнее время он увлекся просмотром видео со "стрелялками", которые находил в Тик-Токе.