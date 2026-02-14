Никита Михалков: Причисление Суворова к лику святых было бы справедливо

Справедливым и победоносным решением было бы причисление знаменитого полководца Александра Суворова к лику святых, считает известный актер и режиссер Никита Михалков.

В эфире своей программы "Бесогон" на телеканале "Россия 24" Михалков отметил, что обсуждал эту тему и с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, и с президентом России Владимиром Путиным.

"Причисление к лику святых генералиссимуса, великого полководца Александра Суворова было бы, с одной стороны, просто справедливо, а с другой стороны, на мой взгляд, победоносно, - цитирует ВГТРК слова Никиты Михалкова.

Напомним, речь о канонизации великого полководца, человека, прославившего Россию в военных сражениях, глубоко верующего и отличавшегося строгостью и ответственностью в вопросах личной жизни, ведется давно. Полководец похоронен в Благовещенской церкви Александро-Невской лавры. Его могилу посещают как поклонники его воинского таланта и почитатели его талантливого служения России, так и те, кто видит в нем еще пока не прославленного, но святого человека.