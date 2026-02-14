Число пациентов с подтвержденной оспой обезьян в Домодедове выросло до трех

Количество пациентов с диагнозом «оспа обезьян», проходящих лечение в Домодедовской больнице, возросло до трех.

Об этом в субботу, 14 февраля, сообщили в медицинском учреждении.

— Состояние всех пациентов удовлетворительное, они получают плановое лечение, Роспотребнадзором проводится регулярное мониторирование биоматериала, — добавили в Telegram-канале больницы.

Как только лечебные и карантинные мероприятия будут завершены, пациенты смогут отправиться домой на амбулаторное лечение.

До этого врач Ольга Уланкина предупредила, что оспой обезьян можно заразиться в общественном бассейне — при этом опасность не всегда представляет именно вода.

30 января в Подмосковье госпитализировали 29-летнего жителя столицы, который пожаловался на сыпь и плохое самочувствие. В Домодедовской больнице мужчине диагностировали обезьянью оспу.

Позже с подозрением на такое заболевание госпитализировали еще одного жителя Подмосковья. К медикам обратился 42-летний мужчина с жалобами на сильную сыпь на лице и температуру 39 градусов.