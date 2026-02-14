Путин выразил соболезнования в связи со смертью Роя Медведева

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью историка Роя Медведева, подчеркнув, что его верность своим убеждениям и принципам заслуживает глубокого уважения.

«Примите мои искренние соболезнования в связи с тяжелой утратой — кончиной Роя Александровича Медведева», — говорится в телеграмме, размещенной на официальном сайте Кремля.

Рой Медведев скончался утром 13 февраля на 101-м году жизни. По предварительным данным, причиной смерти могла стать сердечная недостаточность.