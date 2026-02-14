Появились новые предположения о пропавшей после службы в монастыре россиянке

В Карелии волонтеры рассказали о поисках пропавшей послушницы монастыря. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, волонтеры склоняются к тому, что пропавшая 36-летняя послушница вряд ли могла самостоятельно покинуть остров Валаам, где находится монастырь. В ее поисках задействованы от 150 до 200 человек, в том числе сотрудников правоохранительных органов.

Женщина в день пропажи оставила в келье вещи и документы. До указанных событий она на несколько дней ездила в Санкт-Петербург.

Как рассказали знакомые, до переезда на Валаам россиянка работала мастером по маникюру.

Мать пропавшей жительницы Екатеринбурга поделилась, что за несколько дней до пропажи дочь писала ей о проклятье. Кроме того, послушница говорила о мучащей ее бессоннице. Родительница посоветовала женщине принимать глицин.

О пропаже россиянки стало известно 2 февраля. Обитатели монастыря отметили, что женщина и раньше любила подолгу проводить время в одиночестве. В связи с этим на ее пропажу сначала никто не обратил внимания.

Ранее сообщалось, что стало известно о загадочной детали в день исчезновения россиянки после службы в монастыре.