Мошенники изменили одну из схем обмана

Аферисты обновили одну из классических схем — теперь при курьерской доставке они используют личные данные «отправителей». Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ведомстве пояснили, что мошенники звонят или пишут своим потенциальным жертвам от имени «родственников», при этом аферисты используют личные данные, такие как имена, фамилии, местоположение и даже фото из соцсетей.

Действия жуликов направлены на то, чтобы получить SMS-код, доступ к аккаунту на Госуслугах, данные банковских карт и счетов, а также персональные данные, предупредили правоохранители.

Реализация этой схемы позволяет им не только оформлять кредиты, переводить деньги со счетов, но и включать сведения о жертве в новые схемы, заметили в пресс-службе.

В МВД призвали игнорировать «курьеров», которые инициируют переписку и просят что-то оплатить или подтвердить. В случае, когда посылка направлена от «родственника», следует уточнить непосредственно у него, так ли это, констатировали в ведомстве.